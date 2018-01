Det frykter en ledende ekspert på sykdommen.



Professor i mikrobiologi ved Colorado State University sier til Nationen at at bekymringen er mutasjoner som kan føre til spredning.



Etter at en smittsom variant av skrantesyken ble oppdaget i villreinområdet Nordfjella, har norske myndigheter gått inn for å utrydde all reinen i områder.