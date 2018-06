Frykter stor sykepleiemangel

Det viser en undersøkelse utført av Helse Vest.



Befolkningsvekst, høyere levealder og økende etterspørsel for helsepersonell gjør behovet for sykepleiere stort.



Helseminister Bent Høie sier til Aftenposten at det er usolidarisk å hente helsearbeidere fra land som har samme behov som oss.



I dag møter han over 80 organisasjoner og brukerrepresentanter får å få innspill til ny nasjonal helse- og sykehusplan.