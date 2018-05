Frykter storkrig på grunn av Iran-avtalen

Postdoktor Hilmar Mjelde ved Universitetet i Bergen mener at alt tyder at Trump vil trekke seg ut - og at Iran da vil gjenoppta atomprogrammet, melder NRK.



Donald Trump har gjentatte ganger kritisert avtalen og antydet at USA kan trekke seg fra den. Han skal kunngjøre om USA vil trekke seg fra avtalen eller ikke klokken 20 i kveld.