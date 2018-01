Frykter svekket etterforskning

Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold frykter følgene av at Kripos utvider mens politiet står midt i en omorganisering.

Han sier til VG at en slik utvikling får i verste fall konsekvenser for politidistriktenes evne til å etterforske krevende saker.



At Stortinget ifjor høst ga Kripos 35 ekstra millioner i øremerkede midler, har skapt debatt i politiet, og Sjøvold ber nå om en prinsipiell debatt om fremtidens politi.