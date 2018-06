Forskere frykter at Norge vil invaderes av villsvin.

Den norske villsvinbestanden på 1.000 dyr kan øke til mellom 40 og 100 000 i løpet av få år, frykter blant andre Eystein Skjerve, leder i Vitenskapskomiteen for mat og miljø.



Han sier det må jaktes aggressivt for å hindre spredning



I Sverige øker bestanden, selv om over 100 000 villsvin nå skytes hvert år.