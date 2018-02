Ifølge prognosene vil det i snitt blåse 15 meter i sekundet under rennet, som etter planen begynner klokken tre i natt.



De norske alpinistene vil heller utsette rennet, enn å konkurrere under varierende forhold.



Aksel Lund Svindal sier til NRK at han helst ikke vil ha et OL som avgjøres av vinden.