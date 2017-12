I hele Norge måtte politiet bortvise folk, og flere blir anmeldt for ordensforstyrrelse.



Flere dørvakter i landet ble slått til og i Nes ble en mann pågrepet etter å ha bitt en politibetjent i armen, opplyser politiet på Romerike.



I Telemark melder politiet om at en 25-åring ble slått i hodet med en flaske på et utested i Skien.