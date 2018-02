Politiet fikk melding litt før klokken halv ni om at mannen i 60-årene lå i snøen. De sier til TV2 at han da ikke ønsket hjelp.

Det ble likevel startet livreddende førstehjelp, men mannen ble etter kort tid erklært død.



Det er foreløpig ikke mistanke om at noe kriminelt ligger bak.