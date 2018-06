Fylkeslegen beklaget til 16-åringen

Fylkeslegen beklaget i retten i dag at den 16 år gamle jenta, som er tiltalt for knivdrap på Sørlandssenteret i Kristiansand i fjor, ikke fikk bedre hjelp.

Helsetilsynet mener at både barnevernet og helsevesenet brøt loven i behandlingen av jenta som også er tiltalt for drapsforsøk.



Jenta skrev selv et brev til Fylkeslegen før drapet og fortalte at det ble begått grove lovbrudd.



Fylkeslegen tar selvkritikk på at ingen grep inn i saken til tiltalte tidligere.