Fylkesmannen i Trøndelag advarte mot grunnforholdene i rasområde i Leksvika allerede for to år siden.

Det melder NRK, etter at rundt 100 personer har blitt evakuert i Leksvik etter et stort jordras i går.



Da det skulle bygges hytter i området for to år siden advarte Fylkesmannen mot dårlige grunnforhold.