Seks fylkeslag i Høyre har klare flertall for eggdonasjon og foreløpig sier ingen nei.

Det skriver Vårt Land som har snakket med samtlige fylkeslag i Høyre.



Tre har vedtatt ja-resolusjoner med knapt flertall mens tre anslår at de er delt.



Et flertall i prinsipprogramkomiteen i Høyre stemmer mot at eggdonasjon skal bli lov slik som sæddonasjon.