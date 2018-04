Går mot enighet i lønnsoppgjøret

Partene har fått forelagt en skisse til løsning av Riksmekleren får VG opplyst.



LO har ikke fått gjennomslag for at pensjonen skal gjelde fra første krone, men partene har blitt enige om at AFP skal utredes.



Delegasjonen til NHO og LO har nå skissen til vurdering.



Fristen for å komme til enighet gikk ut ved midnatt, og er partene er nå 15 timer på overtid.