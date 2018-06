Det går mot en løsning Hydro i Brasil etter beskyldningene om at de står bak skadelige utslipp.

Statsadvokaten i Brasil opplyser til Dagens Næringsliv at Hydro har gått med på de fleste kravene, og at de nå er nær en avtale.



Driften ved Hydroanlegget i delstaten Pará har gått for halv maskin siden utslippene i februar.