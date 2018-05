Equinor, tidligere kjent som Statoil, gir alle ansatte verden over 16 uker betalt foreldrepermisjon.

Selskapet sier de ønsker å gi begge foreldrene like rettigheter, og at de håper dette gjør dem mer attraktiv som arbeidsgiver.



Det er spesielt fedre som vil merke til endringene. Flere av landene selskapet opererer i tilbyr kun pappapermisjon i to uker.