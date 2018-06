Frps innvandringspolitiske talsperson mener sosionomer har skylden for at kriminelle gjenger har fått vokse fram på Holmlia i Oslo.

Jon Helgheim sier til NRK at man har gått bort fra straffereaksjoner slik at unge lovbrytere får gå fri på gaten, etter at sosionomer har fått etablert en tro på at straff ikke virker.