Giske: – Kommet falske varsler

I kveld ble det klart at Giske fritas fra vervet som nestleder i Arbeiderpartiet på ubestemt tid, etter at flere kvinner har varslet om «ubehageligheter av seksuell karakter» fra Giske.



Giske skriver på Facebook i kveld at han på det sterkeste bestrider flere påstander og beskrivelser, men at han vil gjenta sin beklagelse for at han har påført andre mennesker «ubehag og problemer».