Trond Giske sier han er forberedt på at det kan komme flere historier fra kvinner som mener hans oppførsel har vært ubehagelig.

I går fikk Arbeiderparti-nestlederen kritikk av leder Jonas Gahr Støre etter flere varsler om upassende oppførsel.



Giske sier til Adresseavisen at han må være forberedt på at det kan komme flere saker og gjentar at han beklager sin adferd.