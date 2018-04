Flere Arbeiderparti-politikere reagerer, ifølge NRK, på at Trond Giske forrige uke møtte opp på en fest for stortingsrepresentanter med bakgrunn fra AUF.

Det skjedde under tre måneder etter at Ap konkluderte med at han har brutt partiets retningslinjer om seksuell trakassering.



En anonym kilde sier til kanalen at festdeltakelsen er en hån mot varslerne.



Giske selv har ingen kommentar til saken.