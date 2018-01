Giske-saken har ikke påvirket velgerne

Giske-saken har liten betydning for folk når de skal avgjøre om de vil stemme på Arbeiderpartiet, viser en undersøkelse Sentio har gjort for P4 Nyhetene.

Blant de spurte svarer opp mot 70 prosent at varslene mot Trond Giske ikke har betydning for om de vil stemme Arbeiderpartiet.



Samtidig svarer 20 prosent at saken har gjort at de ikke vil stemme på partiet.



Enkeltsaker blir fort glemt

Valgforsker og professor ved universitet i Oslo, Bernt Aardal, sier dette viser at slike saker fort blir glemt.

– I den grad det får en negativ effekt, så er det vanlig at det ikke er så veldig langvarig, sier Aardal.

Men den siste tiden har det også dukket opp varslersaker i både Unge Høyre og i Frp. Det tror Aardal er positivt for Ap.

– Det fører jo også til at fokuset på Giske og hans sak har blitt mye mindre den siste uken, tror Aardal.





Undersøkelsen viser at det er 62 prosent unge i alderen 18-22 som mener Giske-saken ikke har noe å si, mens 73 prosent eldre i alderen 56-65 svarer at det samme.







Fordeler man svarene på kjønn svarer 66 prosent av mennene at det saken ikke er avgjørende, mens 70 prosent av kvinnene svarer det samme.

– Veldig glad

Partisekretær Kjersti Stenseng sier hun er glad for at velgere ikke har latt selve saken skremme dem vekk.

– Jeg synes jo det er positivt hvis andre saker enn politikk kan legges vekk nå. Vi er et politisk parti og vil jo selvsagt at det skal være fokuset og at det skal bety noe for velgerne våre, sier Stenseng.

POLITIKK: Partisekretær Kjersti Stenseng er glad folk ikke mener Giske-saken er avgjørende for om de stemmer Ap. Foto: NTB scanpix