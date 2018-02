Giske tar oppgjør med varsler-prosessen

Trond Giske bestrider tre av varslene som er kommet mot ham - og han tar et oppgjør mot hele prosessen i et omfattende brev til sentralstyret i Arbeiderpartiet.

I brevet gjengir han de fem varslene som felte ham som nestleder. Han beklager oppførselen sin i to av sakene, men ikke i de tre andre, melder VG.



Det er kommet flere varsler på Trond Giske. Men det er i disse fem sakene at partiet har konkludert med at han har brutt partiets regelverk mot seksuell trakassering.