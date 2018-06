Mannen som tok to personer som gisler i Paris i kveld er nå pågrepet og gislene er satt fri.

De skal være i god behold.



Franske medier meldte først at det var tre personer som ble holdt som gisler, men det viste seg at den ene personen hadde klart å rømme.



Fransk politi ser ikke på hendelsen som et terrorangrep.