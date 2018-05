Donald Trump gjentar nå at det kan bli aktuelt å møte Nord-Koreas leder Kim Jong-un.

Torsdag avlyste presidenten det planlagte toppmøtet 12. juni, mens Nord-Korea i går svarte at de fremdeles er villige til å møtes.



Trump skriver i natt på Twitter at USA har produktive samtaler med Nord-Korea, og at møtet kan gå som planlagt.



Hvis nødvendig, vil det utsettes til en annen dato, skriver han.