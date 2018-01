«Glee»–skuespiller Mark Salling (35) funnet død

Liket av TV–stjernen skal ha blitt funnet ved et elveleie i nærheten av hans hjem i Los Angeles, ifølge TMZ som først omtalte nyheten. Politiet bekrefter at saken etterforskes som selvmord.

TILTALT: Skuespilleren ble ifjor tiltalt for besittelse av barnepornografi. Foto: AP

Tiltalt

Salling ble ifjor høst tiltalt for besittelse av 50.000 bilder og 600 videoer med overgrepsbilder av barn. Skuespilleren inngikk en avtale med påtalemyndighetene og tilsto forholdet, og det ble ventet at han ville bli dømt et sted mellom fire og syv år i fengsel, ifølge VG