Kulturminister Trine Skei Grande ber nå NRK redegjøre for arbeidet med distriktstilbudet.

Det har kommet inn 35 klager etter at distriktssendingene ble endret fra to bolker på 20 minutter, til tre bolker på fem minutter.



Grande har fått en rekke spørsmål om dette fra Arbeiderpartiet og ber nå NRK svare. Saken blir også et tema i Stortinget, melder Medier24.