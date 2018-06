Gravide mangler D-vitamin

En av tre norske kvinner har for lite D-vitamin i kroppen på slutten av svangerskap.

Det viser en ny, norsk studie.



D-vitaminmangel kan føre til for tidlig fødsel og astma hos barn.



Overlege Miriam Gustafson ved NTNU sier til Aftenposten at det er så mye informasjon som skal formidles til gravide at D-vitaminens betydning blir nedprioritert.



Gravide kan få i seg nok D-vitamin gjennom å være sju minutter i solen uten solkrem eller ved å spise kosttilskudd.