Gravide på lykkepillen kan få triste barn

KAN PÅVIRKE BARNA: Bruk av antidepressive medisiner sent i svangerskapet kan gi urolige og triste barn, viser ny forskning.

Mødre som bruker antidepressive legemidler sent i svangerskapet har større risiko for å få engstelige eller triste barn. Det viser en fersk studie fra Universitetet i Oslo.

Symptomene som observeres hos barna når de er fem år er sterk uro hvis foreldrene forlater rommet, mye og unormal tristhet, samt engstelse for nye situasjoner eller for å prøve nye ting.

– Det vi ønsker å finne ut nå, er om disse symptomene utvikler seg videre til psykiske lidelser som depresjon og angst når barna blir eldre, sier postdoktor ved farmasøytisk institutt ved UiO, Angela Lupattelli til P4 Nyhetene.

Ønsker å skaffe bedre kunnskap

Lupattelli er førsteforfatter for artikkelen som er publisert i Child and Adolescent Psychiatry.

Hun forsker mye på hva legemiddelbruk i svangerskapet fører til, og sier målet er å gjøre kvinnene det gjelder bedre i stand til å ta gode og informerte valg.

– Det er viktig å ikke stigmatisere de mødrene som trenger hjelp, og for få til det trenger vi dokumentert kunnskap, sier Lupattelli.

I tillegg mener forskeren at det er viktig å vite hva disse barna trenger av videre oppfølging, for å unngå at de blir psykisk syke når de blir eldre.

Inkluderte kun kvinner med depresjon

I studien har forskerene kun inkludert kvinner som har hatt en depresjon før eller under graviditeten. Årsaken til dette er ifølge Lupattelli for bedre å finne effekten av medisinen.

– Det er for å skille den potensielle effekten av SSRI fra mors underliggende psykiatriske sykdom, som også kan påvirke barnets adferd i negativ retning, sier hun.

Barn som var eksponert for SSRI mot slutten av svangerskapet hadde 50 prosent større risiko for økt engstelig eller deprimert adferd, enn de som ikke var eksponert. Lupattelli sier en av årsakene kan være at det er mot slutten av graviditeten hjernen utvikler seg.

– Hjernen er dermed er ekstra sårbar for serotonin, som er virkestoffet i SSRI-preparater, sier hun.

Hjernen utvikles til slutt

Rundt 80.000 kvinner i fruktbar alder bruker antidepressive legemilder av typen SSRI.

Av disse blir rundt 600 gravide årlig. Av disse er det igjen mange som slutter med medisiner, nettopp fordi de bekymrer seg for hvordan fosteret blir påvirket, forteller Lupattelli.



Hun peker på at de som fortsetter med medisiner gjennom svangerskapet ofte er alvorlig syke.

– I hvert tilfelle blir det en vurdering av mors psyiske helse, i forhold til hvordan barnet eventuelt blir påvirket. Det er bred enighet om at det også påvirker barnet negativt om mor er alvorlig deprimert over lang tid, sier Lupattelli.