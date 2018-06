Grensehandelen bruser kraftig

Grensehandelen av brus har steget med 30-40 prosent etter at sukkeravgiften ble innført ved nyttår. Det viser tall fra de norske brusprodusentene.

Dersom veksten holder seg gjennom året, vil nordmenn ha kjøpt nær 130 millioner liter brus i Sverige i år. Det tilsvarer 24 liter per nordmann, melder Dagens Næringsliv.



Nå har brussalget i Norge også vært uvanlig godt i mai. Så akkurat for den måneden kan det varme været ha kompensert for sukkeravgiften, ifølge produsentene.