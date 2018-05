Grimsbø tar pause fra landslaget

Kari Aalvik Grimsbø sier kroppen gir signaler på at totalbelastningen har vært for stor over lang tid. Foto: NTB scanpix

Kari Aalvik Grimsbø kommer ikke til å spille på landslaget fremover.

Grimsbø opplyser at hun fortsatt er topp motivert for å satse videre på håndball, men at kroppen gir signaler på at totalbelastningen har vært for stor over lang tid.





Kan komme tilbake senere

Hun har derfor valgt å ta en pause, men utelukker ikke at hun vil komme tilbake på landslaget igjen på et senere tidspunkt, opplyser Norges Håndballforbund i en pressemelding.





Håndballkeeperen har spilt 173 kamper for landslaget og har blant annet tatt to OL-gull og en bronse, to VM-gull, to sølv og en bronse og fem EM-gull.