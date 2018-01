I dag la Nordea fram prognoser for norsk og internasjonal økonomi.



Sjeføkonom Kjetil Olsen sier det er mange grønne piler i norsk økonomi.



Noe av årsaken til oppgangen er at veksten har tatt seg opp etter oljekrisen, flere kommer i arbeid – noe som fører til at forbruket stiger, og at næringslivet investerer siden utsiktene forbedres.