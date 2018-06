Gruer seg til rettssaken begynner

En nå 16 år gammel jente er tiltalt i saken, Hun har tidligere erkjent grov kroppsskade, men nektet straffskyld for drap og drapsforsøk.



Bistandsadvokaten til familien til den drepte 17-åringen, Åse Johnsen Drabløs, sier til TV2 at det blir grufullt for familie å få saken brettet ut i retten, men at de også ser frem til å bli ferdig med det.



En 24 år gammel kvinne ble livstruende skadet i hendelsen.