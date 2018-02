Gull til Ragnhild Haga

Ragnhild Haga vant gull på kvinnenes 10 kilometer fri i OL i Pyeongchang.

- Jeg trenger litt tid på å skjønne dette, rett og slett, sier Haga til P4s reporter like etter målgang.

Sølvet gikk til svenske Charlotte Kalla. Bronsemedaljen deles mellom Marit Bjørgen og finske Krista Pärmäkoski.

Mamma gråt

Svenske Kalla var storfavoritt før løpet. Haga slo Kalla med 20,3 sekunder. Bjørgen og Pärmäkoski endte 31,9 sekunder bak vinneren.

Haga sier hun skjønte at dette kunne gå veien på siste runde.

- Jeg får en sekundering der de sier at jeg leder med tolv sekunder på Kalla. Da tenkte jeg at jeg måtte ta resten bakke for bakke, sier Haga.

Dette var Hagas første individuelle medalje i et mesterskap og selv etter målgang skjønte hun ikke at seieren var hennes.

- Marit Bjørgen kom løpende og roper "Ragnhild, du har vunnet OL-gull!" Jeg tenkte at dette er bare tull, forteller 27-åringen.

Haga ringte både samboeren og moren sin etter seieren.

- Mamma satt og gråt, forteller Haga.





Saken fortsetter under bildet

FIRE PÅ PALLEN: Sølvvinner Charlotte Kalla (f.v.), gullvinner Ragnhild Haga og bronsevinnerne Marit Bjørgen og Krista Pärmäkoski feirer etter 10 kilometeren. Foto: AFP

Glad for bronse

Marit Bjørgen sier løpet var brutalt.

- Det er tunge tider og jeg måtte jobbe med meg selv. Jeg er veldig fornøyd med bronsemedalje, sier Bjørgen.

Hun tror ikke hun kunne ha gjort det annerledes.





- Dette er første topp tre i et fristilrenn denne sesongen og at det skjer i OL er veldig bra, sier Bjørgen.

Trønderen roser lagvenninnen:





- Det er helt utrolig. Det er ikke overraskende at hun klatrer til topps, men det står stor respekt av at hun klarer det i et OL.

Ingvild Flugstad Østberg ble nummer sju, mens Heidi Weng ble nummer 11.