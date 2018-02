Gullet glapp for Bjørgen

– Jeg er veldig glad for sølvet. Charlotte var sterk i dag, og jeg synes jeg sleit litt i starten på klassisken. Men jeg ble bedre og bedre etterhvert, og det gikk bra på slutten av klassisken.

Det uttalte Bjørgen til P4 rett etter sølvet var et faktum. Bjørgen sier at svenske Kalla er i veldig god form, og at hun kommer til å bli en sterk konkurrent i mesterskapet.

– Jeg håper det blir flere dueller med Charlotte fremover, og at jeg kan være med og gi henne en bedre kamp senere.

Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg klarte ikke å holde tempoet oppe på sisterunden. Weng endte på en niendeplass, over 40 sekunder bak Kalla. Østberg havnet nesten et minutt bak, og fikk en 11. plass. Ragnhild Haga ble nummer 15.