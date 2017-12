En 17 år gammel gutt er kjørt til sykehus etter at han kjørte i et autovern på Vesterveien på E39 i Kristiansand.

Politiet opplyser at bilen er stjålet i Rogaland, og at gutten også er anmeldt for tyveri og innbrudd.



Skadeomfanget er foreløpig ukjent.