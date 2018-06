Gutter vil ha "Barbie-dop"

Flere nordmenn bestiller ulovlige produkter som skal hjelpe med å bli brun, slank og sexy før sommeren.

– Vi ser at gutta kanskje vil få litt større muskler, mens jentene gjerne vil forbrenne litt fett. Og så skal jo da dette gjerne skje i form av minst mulig trening, sier Teigen.

Spesielt ser tollerne mye av det såkalte "Barbiedopet" Melanotan i år. Produktet sprøytes inn i kroppen for å gjøre deg brun raskere og samtidig øke sexlysten og gjøre deg slankere.

– Historisk har det jo vært jenter som har bestilt dette, men nå ser vi at gutter også har fattet interesse for dette produktet, som ikke er å anbefale, advarer Teigen.

Slankeprodukter: Mange av produktene Tolletaten beslaglegger før sommeren er ulovlige slankeprodukter Foto: Tolletaten



Kan være skadelig

Mange av produktene må Tolletaten destruere fordi det er ulovlig å innføre per post, men også noe kan bli anmeldt.



– Ved de tilfellene hvor vi anser at en større innførsel kan være ment for videresalg så kan vi da i tillegg anmelde etter legemiddellovgivningen, sier Teigen.

Omfanget av produktene er stadig økende og fagdirektør i Legemiddelverket Steinar Madsen sier produktene det kan være skadelig:



– De kan inneholde mye rart. Noen ganger har vi sett at det inneholder farlige giftstoffer, og de kan inneholde forurensinger, bakterier eller de kan inneholde mye rart som kan være veldig farlig - hvis du er uheldig, sier Madsen.

Kontorsjef Lars Teigen ved Tollregion i Oslo og Akershus sier økningen ikke er overraskende nå før sommeren.