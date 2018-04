Norges nye justisminister Tor Mikkel Wara har blant annet hatt Politiets Fellesforbund på sin kundeliste da han jobbet for PR-byrået First House.

Oppdraget ble avsluttet for tre og et halvt år siden, det melder NTB.



Wara har i dag måtte svare på en rekke spørsmål om sin fortid i PR-bransjen, og sa da at han mener han ikke vil få habilitetsproblemer i jobben som justisminister.