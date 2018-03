Hagen fillerister Siv Jensen etter KrF-flørt

I et intervju med VG sier Hagen at det er uaktuelt å lønne Knut Arild Hareide like etter at de har støttet et mistillitsforslag mot avgått justisminister Sylvi Listhaug.



Han mener mange velgere og Frp-politikere vil reagere på dette.



Siv Jensen sier til avisen at hun skjønner kritikken, men at de politiske sakene er viktigere enn denne konflikten.