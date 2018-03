Halvparten av all sykdom er hjernelidelser

Hjernelidelser som blant annet migrene, nakkesmerter og hjerneslag utgjør 48 prosent av all sykdom i Norge.



Det viser norske tall hentet fra det internasjonale sykdomsprosjektet Global Burden of Disease som presenteres på nevrodagene som starter i Oslo i dag.



Hjernesykdommer er blant de vanligste årsakene til uførhet og død Overerlege og leder av norsk Nevrologisk forening, Anne Hege Aamodt, mener tallene er oppsiktsvekkende.

- Dette er første gang det presenteres samlede norske tall for hjernehelse i Norge og det gjør det lettere å forstå omfanget og alvorligheten. Når vi ser at hele 48 prosent av sykeligheten dreier seg om hjernelidelser så ser vi også klarere at dette har vært et underprioritert felt i Norge, sier Anne Hege Aamodt.

-Hva kan disse tallene brukes til?





-Til å gi et bedre helsetilbud og forebygge. Over 30 prosent av befolkningen vil rammes av hjernelidelser i løpet av livet og vi må ha økt innsats på forskning og og kompetanse, sier Aamodt.

De største sykdomsgruppene innen hjernelidelser er ryggsmerter, migrene, depresjon, angst nakkesmerter, hjerneslag og demens. Mange blir kronisk syke og hjernelidelser fører til mange tapte leveår.

- Vi har ikke tatt det nok på alvor





Helseminister Bent Høie lanserte i desember i fjor den første hjernehelsestrategien i Norge. Likevel erkjenner hans departement at mye kunne vært gjort tidligere.

- Vi er godt i gang med gode tiltak på hjernehelse, det at vi kommer med en egen strategi viser at vi tar dette på alvor, men det er også en erkjennelse av at vi må se mye nærmere på dette feltet enn vi har gjort til nå, sier statssekretær i Helsedepartementet, Anne Grethe Erlandsen.