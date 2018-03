Håper #Metoo er en døråpner

- Fortsatt mange saker å kjempe for.

- #Metoo-kampanjen kan være med på å rette oppmerksomheten mot andre viktige likestillingsutfordringer.



Det sier leder for Senter for likestillingsforskning, Mari Teigen.



#Metoo er hovedparole

8. mars er kvinnedagen og kampen mot seksuell trakassering står øverst på agendaen i demonstrasjonstog og debatter. En av hovedparolene over hele landet vil være #metoo.





- Seksuell trakassering er ikke den eneste likestillingsutfordringen i dagens Norge, sier Teigen.



- Og ikke bare de som gjelder trakassering som vi tross alt får håpe det ikke er utfordringer rundt hele tida, sier Teigen.

Barselomsorg og sosial kontroll Ansvarlig redaktør i det feministiske tidsskriftet Fett, Hedda Lingaas Fossum, mener seksuell trakassering er den viktigste saken nå.

- Men det er også andre temaer som må få oppmerksomhet 8. mars i år. For eksempel innstramming i barselomsorgen, kampen mot sosial kontroll, sier Fossum.

Hun har følgende oppfordring til landets kvinner:

- Gå i tog hvis du føler deg ekstra engasjert.

Fortsatt store forskjeller Ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå har vi fortsatt en lang vei å gå for å oppnå full likestilling i Norge.

- Kvinner tjener i gjennomsnitt 359.000 kroner i året, 163.900 kroner mindre enn menn. - Heltidsansatte kvinners gjennomsnittlige månedslønn er 87,6 prosent av menns gjennomsnittlige månedslønn. - 35,9 prosent av kvinner i jobb har deltidsjobb. Det samme gjelder for 14,7 prosent av mennene. - Andelen kvinnelige ledere er 35,3 prosent. Under en fjerdedel av topplederne er kvinner.

Hun håper at dersom partene i arbeidslivet og bedriftsledere tar opp seksuell trakassering kan flere likestillingsspørsmål etterhvert komme på agendaen.