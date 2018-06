Det innrømmer Politidirektoratet.



Denne formen for kriminalitet bare vokser her til lands. I Økokrims trusselvurdering kommer det fram at digitalisering gjør nordmenn stadig mer utsatt.



Direktør i POD, Odd Reidar Humlegård, sier til NRK at den kompetansen og kapasiteten politiet har ikke er rustet til å møte det nye kriminalitetsbilde.