Har inntatt sentrum av Afrin

Tyrkiske tropper skal ha nådd inn i sentrum av byen Afrin, den kurdiske byen i Syria som i de siste dagene har vært under intens bombardering

Samtidig flykter sivileut av byen, av frykt for sine liv.

Hardekamper pågår ennå i byen. Men en gruppering av tyrkiske soldater harlikevel greid å nå fram til sentrum av Afrin. Troppene er støttet av jagerflysom bombarderer målene på den andre siden av frontlinjene.



Tyrkias statsminister Recep Tayyip Erdogan beordret i januar en invasjon avnordlige Syria for å kvele kurderes håp om et selvstyre i området. Samtidig harErdogan pisket opp en nasjonalistisk stemning hjemme, og truet å fordrivekurderne i Syria over grensen til Irak.

Kurderne var lenge støttet av USA ikampen mot islamistene i IS, men blir i stadig større grad nå overlatt til segselv.