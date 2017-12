Har mange vanskelige samtaler med barn i jula

Chattetjenesten Barn av rusmisbrukere forbreder seg på en krevende romjul hvor de skal snakke med mange redde og fortvilte barn.



Vonde historier

Kommunikasjonsansvarlig Stian Johansen sier barna forteller vonde historier fra julefeiringen.







– Barna tar kontakt om alt fra bekymringer og spørsmål rundt om mamma er alkoholiker fordi hun drikker vin til maten, til de som har ganske grusomme fortellinger av voldelige og fedre og mødre eller foreldre som ligger slengt over bordet før julefeiringen er over.





– Men også vold og overgrep er hyppige temaer i romjulen, forteller Johansen.





I romjulen kommer det så mange henvendelser at organisasjonen må utvide åpningstiden, men allerede har det kommet flere henvendelser enn vanlig.





–Det begynte for en uke eller to siden. Da så vi en svak økning. Det kan være ganske rolig frem til 1.juledag, men da pleier det å eksplodere i chatten, sier Johansen.





Trenger noen å prate med

Flere av de frivillige som bruker julen på å chatte med barna har egne erfaringer med foreldre som har et alkoholproblem. Dermed bruker de egne erfaringer for å hjelpe barna.









– Det blir ganske effektive, likepersonsamtaler. De må være et lyttende øre til barna, og det ser vi at mange barn oppgir som grunn til at de tar kontakt. De trenger bare et sted hvor de kan snakke med noen, sier Johansen.