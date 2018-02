Har mannskap klart

Enkelte steder i Agder kan det komme godt over en halv meter snø i løpet av 24 timer.



Da snøværet herjet på Sørlandet tidligere i vinter, mistet 15.000 husstander strømmen på grunn av trær som falt over linjer, og opprydningsarbeidet etter dette pågår fortsatt.



Yvonne Ødegård i Agder Energi sier til NRK at de er forberedt om noe lignende skulle skje igjen.