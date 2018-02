Har milliarder i streikekassa

De har nemlig over to milliarder kroner i streikekassa.



Forbundsleder Jørn Eggum sier til ANB at de vil sikre økt kjøpekraft og rettferdige ordninger for reise, kost og losji samt tette hullene i AFP-ordningen og i obligatorisk tjenestepensjon.



LO har fortsatt ikke bestemt seg for om det skal bli et samordnet eller forbundsvist oppgjør, men Fellesforbundet ønsker sistnevnte.