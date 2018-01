I det årlige tildelingsbrevet til NAV, gir Hauglie klar beskjed om at aktivitetskravene og kravene til mobilitet skal praktiseres konsekvent og strengt, det skriver VG.



Hun trekker frem det å få flere i arbeid og færre på trygd, i tillegg til at flere med nedsatt arbeidsevne skal over i arbeid, som de viktigste målene.