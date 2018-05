Det sier arbeidsminister Anniken Hauglie.



Utdanningsetaten la i dag frem en rapport som viser at vold og trusler mot lærere i hovedstaden økte med hele 172 prosent i fjor, og økningen er særlig stor blant de yngste elevene.



Hauglie sier til VG at det skal være nulltoleranse for vold og trusler i norsk arbeidsliv.