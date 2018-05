Heftig ramadan-debatt i Danmark

Det er det store diskusjonstemaet i dansk politikk for øyeblikket, etter at Inger Støjberg, representant for danske Venstre har tatt til orde for det.



Hun mener muslimer ikke fungerer like bra på jobb når de faster.



Dette skaper stor motbør - også i eget parti der enkelte tar avstand fra forslaget. Støjberg frykter at faste i verste fall kan føre til ulykker på arbeidsplasser.