To menn som stakk av etter en kollisjon ved Gransherad i Notodden, ble funnet igjen på en fjellhylle.

Et helikopter med varmesøkende kamera ble satt inn i letingen, og de to ble dermed funnet.



Mennene, begge litauere, er tatt til legevakt for sjekk. Ifølge politiet er det uklart hvem som kjørte bilen, men begge omtales som ruset og måtte avgi blodprøve.