Helse Sør-Øst lar være å flagge ut IT systemene til utlandet.

Det skjer etter at NRK avslørte at IT-arbeidere i blant annet Malaysia og India hadde tilgang til norske pasientdataer.



Nå er det Sykehuspartner HF som får oppdraget med å utvikle IKT-infrastrukturen i stedet for det amerikanske selskapet DXC.