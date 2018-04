Helse Sør-Øst taper millioner på prosjekt

Helse Sør-Øst taper over 220 millioner kroner på at de nå skrinlegger et stort prosjekt.

Det som skulle bli et nytt, felles radiologisystem for alle sykehusene, blir stanset etter fire års arbeid. I stedet satser helseforetaket på en helt ny løsning, melder NRK.



Konserrndirektør Atle Brynestad skriver til kanalen at et så stort økonomisk tap er sterkt beklagelig. Men ut fra en helhetsvurdering er det likevel riktig å avlyse videre innføring av denne radiologi-løsningen.