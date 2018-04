Helseforetak får svi for postkutt

Enkelte helseforetak har fått langt høyere utgifter etter at Posten avviklet A-post ved årsskiftet.

Helsetjenesten er storforbruker av Postens tjenester og må nå i mange tilfeller benytte seg av et nytt tilbud som Posten har, såkalt ekspress over natten, som er langt dyrere enn A-post, skriver Dagsavisen.



Blant annet er det viktig med rask postgang for å få tilgang til biologiske prøver tidsnok til å får gjennomført analyser.